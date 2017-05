Vyslanec OSN Kubiš: Oslobodenie Mósulu je blízko, dni IS sú zrátané

Mósul Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ján Kubiš Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. mája (TASR) - Oslobodenie severoirackého mesta Mósul jea dni samozvaného kalifátu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), uviedol v noci nadnes osobitný vyslanec OSN pre Irak Ján Kubiš.Slovenský diplomat Bezpečnostnej rade OSN na zasadnutí v pondelok miestneho času povedal, že napriek pokroku sú boje proti IS. Bojovníci IS totiž čoraz viac využívajú civilistov ako ľudské štíty, čo poukazuje na, citovala ho agentúra AP.Kubiš vyzdvihol iracké bezpečnostné sily a ich zahraničných partnerov za to, že sa usilujú obmedziť následky vojenských operácií, aby chránili civilistov, aj keď to je za cenu predlžovania ťaženia proti extrémistom.Iracké sily za podpory Spojenými štátmi vedenejoficiálne spustili operáciu na opätovné dobytie Mósulu, druhého najväčšieho mesta v krajine, v októbri minulého roka. Východnú časť mesta vyhlásili zav januári a boje o západnú časť sa začali vo februári.Mesto padlo do rúk militantov IS v júni 2014 počas ich bleskového ťaženia, pri ktorom ovládli takmer tretinu územia Iraku. V tom čase vyhlásenýskupiny IS, známej tiež pod skratkami ISIL a Dáiš, zahŕňal veľkú časť severnej Sýrie, ako aj severného a západného Iraku. Po spustení operácií proti džihádistom sa odvtedy územie, ktoré kontrolujú, výrazne zmenšilo.Kubiš uviedol, že vojenské operácie v Iraku sa presúvajú k zvyšných oblastiam a lokalitám, kde sú extrémisti z IS stále prítomní. Iracký premiér Hajdar Abádí oznámil, že ďalšími krokmi je zaistiť iracko-sýrsku hranicu a oslobodiť západnú časť guvernorátov Ninive a Anbár, informoval vyslanec OSN.povedal Kubiš.Z dlhodobého hľadiska je preto nevyhnutná komplexná reforma bezpečnostného sektora v Iraku. Je potrebné naďalej venovať pozornosť súčasne bezprostredným výzvam, ako je porážka IS, i príprave na stabilizáciu a obnovu krajiny.Kubiš tiež znova vyjadril znepokojenie nad tým, že sa oneskoruje návrat obyvateľov vyhnaných z domovov do oblastí, ktoré boli už dávnejšie oslobodené, a že stále nie sú vyriešené stovky nahlásených prípadov zmiznutí ľudí. Tieto i ďalšie problémy môžu podľa neho narušiť snahy o národné zmierenie a politické riešenie v Iraku.