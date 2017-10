Vyslanec OSN: Nové kolo rokovaní o Sýrii bude 28. novembra

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. októbra (TASR) - Nové kolo sýrskych mierových rokovaní sa bude konať 28. novembra v Ženeve. Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku to vo štvrtok oznámil vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura. Toto v poradí už ôsme kolo rozhovorov medzi sýrskou vládou a opozíciou sa musí podľa neho zmeniť naPodľa de Misturu by mali obe strany sýrskeho konfliktu preukázať pripravenosť rokovať o procese vypracovania novej ústavy a voľbách pod dohľadom OSN, ktoré by sa mali uskutočniť do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto ústavy.De Mistura zároveň pochválil nedávne oslobodenie sýrskej Rakky, ktorá bola svojho času faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu Islamského štátu, pripomína agentúra DPA.Ďalej dodal, že bojovníci z extrémistickej skupiny Islamský štát (IS)De Mistura sa vo štvrtok v Ženeve stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom. S členmi BR OSN v New Yorku komunikoval na diaľku v rámci telekonferencie.