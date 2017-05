Vyslanec USA: Boj o iracký Mósul sa blíži do záverečných fáz

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamám al-Alíl 15. mája (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ Spojených štátov Brett McGurk dnes vyhlásil, že boj zameraný na opätovné dobytie irackého mesta Mósul od teroristickej skupiny Islamský štát (IS) sa blíži doMcGurk, osobitný vyslanec prezidenta USA v medzinárodnej koalícii proti IS, uviedol, že iracké silyIS v jednej z najťažších mestských bitiek od druhej svetovej vojny. Avšak podľa jeho slov miestni irackí predstavitelia upozornili, že potrebujú od USA a ostatných členov medzinárodného spoločenstva ďalšie financie, aby obnovili územia nedávno dobyté od extrémistov.McGurk poskytol tlačovej agentúre AP rozhovor zo zariadenia na čistenie vody v meste Hamám al-Alíl južne od Mósulu.Iracké sily vedú v Mósule boj proti militantom IS za výraznej pomoci koalície vedenej Spojenými štátmi a pomaly sa blížia k obkľúčeniu zvyšných štvrtí západného Mósulu, ktoré ešte ovláda Islamský štát.Návšteva McGurka nasleduje týždeň a pol po tom, čo iracké sily podporované Spojenými štátmi začali podnikať útoky na severozápadný okraj Mósulu v snahe obkľúčiť staré mesto, kde bojovníci IS údajne zadržiavajú vyše 200.000 civilistov ako rukojemníkov alebo živé štíty.Operácia zameraná na znovudobytie Mósulu od IS sa oficiálne začala vlani v októbri a v januári bola východná polovica mesta vyhlásená za. Kým prvé týždne mósulskej operácie priniesli sériu rýchlych víťazstiev a územných ziskov, boj o západnú časť mesta zničil tamojšiu infraštruktúru a spôsobil aj veľké obete na životoch civilistov.Spojené štáty v marci pripustili, že ich sily podnikli nálet na západný Mósul, pri ktorom podľa svedkov zahynulo vyše 100 ľudí. Informáciu, že tento nálet vyústil do strát na životoch civilistov, však nepotvrdili s tým, že ministerstvo obrany tento prípad vyšetruje.Vysokopostavený veliteľ irackej armády poskytol v nedeľu vyhlásenie, že vládne sily spustili novú operáciu zameranú na vyhnanie IS zo štyroch štvrtí v západnom Mósule - z Irajbí, Rifáí, Iktísadín a zo Štvrte 17. júla.