Výsledky Apple v poslednom kvartáli roka 2016/17 prekonali očakávania

San Fransisco 3. novembra (TASR) - Apple v poslednom kvartáli fiškálneho roka 2016/17 zvýšil zisk, keďže tržby vzrástli štvrtý štvrťrok po sebe, a prekonal očakávania trhu. Motorom expanzie bol predaj iPhonov. Akcia koncernu v poburzovom obchodovaní posilnila o vyše 3 %.Predaj iPhonov za tri mesiace od júla do septembra stúpol o 3 %. Predaj na jednej strane podporilo uvedenie nových modelov iPhone 8 a 8 Plus v posledných týždňoch kvartála. Na strane druhej ho pribrzdilo to, že mnohí zákazníci čakajú na iPhone X, ktorý sa do predaja dostane v piatok.Apple počas 4. kvartála predal 46,68 milióna iPhonov, čo vygenerovalo tržby 28,85 miliardy USD (24,77 miliardy eur) po 45,51 milióna v rovnakom období vlani. Avšak v rovnakom období v roku 2015 koncern dokázal predať až 48 miliónov iPhonov.Zisk dosiahol vo 4. kvartáli 10,71 miliardy USD alebo 2,07 USD na akciu oproti 9,01 miliardy USD alebo 1,67 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,87 USD.Tržby sa zvýšili na 52,58 miliardy USD zo 46,85 miliardy USD, pričom analytici očakávali len 50,79 miliardy USD.Jedným z hlavných motorov rastu bola rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch divízia služieb, kam patrí napríklad App Store, kde si zákazníci môžu kupovať a sťahovať aplikácie. Tržby divízie vyskočili o 34 % na 8,5 miliardy USD.Apple očakáva vynikajúci vianočný štvrťrok, ktorý by malo podporiť spustenie predaja očakávaného iPhonu X. Koncern počíta s tržbami v pásme 84 miliárd USD až 87 miliárd USD. Analytici prognózujú 85,31 miliardy USD. Na porovnanie, v rovnakom období vlani dosiahli tržby 78,4 miliardy USD.