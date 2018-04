Výsledky Fordu v 1. kvartáli prekonali očakávania trhu

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dearborn 26. apríla (TASR) - Druhá najväčšia americká automobilka Ford na začiatku roka výrazne zvýšila zisk. Jedným z dôvodov bol pozitívny vplyv úsporných opatrení, pričom koncern ohlásil ďalšie rozsiahle škrty.Čistý zisk v 1. kvartáli medziročne vyskočil o 9 % na 1,74 miliardy USD (1,43 miliardy eur) alebo 43 centov na akciu z 1,59 miliardy USD alebo 40 centov na akciu v rovnakom období vlani, uviedol Ford v stredu (25. 4.) po zatvorení búrz v USA. K pozitívnemu vývoju prispelo aj zníženie daní. Tržby sa zvýšili o 7 % na 41,96 miliardy USD. Zisk aj tržby prekonali očakávania Wall Street, keď analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 41 centov a s tržbami vo výške 36,78 miliardy USD.Ford tiež oznámil, že identifikoval ďalšie možné úspory v celkovej hodnote 11,5 miliardy USD. Spoločne s nimi by do roku 2022 celková hodnota úspor mala dosiahnuť 25,5 miliardy USD. Koncern si tiež verí, že už do roka 2020, teda o 2 roky skôr, než plánoval, zvýši prevádzkovú ziskovú maržu z 5,2 % na 8 %.Akcia Fordu v poburzovom obchodovaní posilnila o vyše 2 %. Investori ocenili okrem dobrých štvrťročných výsledkov aj nové úsporné opatrenia.