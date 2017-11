Výsledky novembrových volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach

Na snímke tretia skúška spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v odbornom sumarizačnom útvare (OSÚ) obvodnej volebnej komisie v priestoroch SPŠ stavebnej a geodetickej v Bratislave 31. októbra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 1. novembra (TASR) - Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne.Priebežné výsledky sa budú zobrazovať na webe po 22.00 h. Teda po zatvorení volebných miestností. Štatistický úrad SR prvé čísla zverejní po spracovaní a potvrdení prvých okrskových zápisníc obvodnou volebnou komisiou. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia.Voliť budú obyvatelia v 2927 obciach. Zriadených je 96 volebných obvodov a 5968 volebných okrskov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov. Spolu sa má v krajských zastupiteľstvách obsadiť 416 poslaneckých mandátov a osem postov predsedov krajov.Krajské voľby budú v ôsmich samosprávnych krajoch v sobotu 4. novembra. Budú stáť viac ako 10 miliónov eur. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú obyvatelia na Slovensku voliť piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Voľby do vyšších územných celkom mávajú tradične nízku volebnú účasť. Politici aj odborníci sa zhodujú, že za tým môže byť aj slabá znalosť kompetencií krajov. Vyššie územné celky rozhodujú o rozvoji regiónov v rôznych oblastiach života. Kompetencie majú v školstve, sociálnych veciach, zdravotníctve, kultúre aj na cestách.Kraje zriaďujú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, spojené školy, jazykové školy, školské internáty aj osemročné gymnáziá. Riešia aj sociálnu pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách. Majú na starosti útulky, núdzové bývanie, rehabilitačné strediská či domovy sociálnych služieb.Vyššie územné celky tiež vydávajú povolenie na ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, na prevádzku stacionára či polikliniky. Riešia napríklad aj prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti či hospice. Kraje tiež priamo pôsobia v oblasti správy ciest II. a III. triedy, ale majú priamy vplyv aj na intenzitu verejnej dopravy.