Výsledky potvrdili Merkelovej víťazstvo v Šlezvicku-Holštajnsku

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kiel 8. mája (TASR) - Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej zvíťazila v nedeľňajších regionálnych voľbách v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Vyplýva to z predbežných výsledkov zverejnených dnes ráno, informovala agentúra DPA.CDU podľa nich podporilo 32 percent voličov, zatiaľ čo konkurenčnú Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) 27,2 percenta. SPD je v súčasnosti v Šlezvicku-Holštajnsku, silne protestantskej spolkovej krajine na severe Nemecka, vládnou stranou spoločne so Zelenými a so stranou dánskej a frízskej menšiny.Napriek výhre CDU nie je jasné, ktorá z oboch dominantných strán bude schopná vytvoriť novú krajinskú koaličnú vládu.Do krajinského parlamentu v Šlezvicku-Holštajnsku sa prvýkrát dostala pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom 5,9 percenta hlasov. Celkovo tak už bude mať parlamentné zastúpenie v 12 zo 16 spolkových krajín.Z miestneho Landtagu naopak vypadla Pirátska strana. Jej podpora sa oproti predchádzajúcim voľbám z roku 2012 znížila z 8,2 na 1,2 percenta.Šéf SPD Martin Schulz, ktorý je v septembrových celonemeckých parlamentných voľbách hlavným vyzývateľom Merkelovej, vyjadril nad prehrou v Šlezvicku-Holštajnsku hlboké sklamanie. Pozorovatelia v tejto súvislosti hovoria o slabnutí takzvaného "Schulzovho efektu", teda nadšenia, ktoré v potenciálnych voličoch spočiatku vzbudzoval nový predseda SPD.