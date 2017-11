VÝSLEDKY Voľby do VÚC: Toto sú noví predsedovia samosprávnych krajov

Bratislavský samosprávny kraj: Juraj Droba

Pripravili sme pre vás prehľad novozvolených predsedov samosprávnych krajov. Ich funkčné obdobie bude výnimočne až päť rokov.

Na snímke kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Bratislave.

Trnavský samosprávny kraj: Jozef Viskupič

Foto: TASR/Martin BaumannNovým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v tohtoročných voľbách stal Juraj Droba (SaS, OĽaNO, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ) so ziskom 20,42 percenta hlasov (36.864 voličov). Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Vo funkcii vystrieda doterajšieho predsedu Pavla Freša (nezávislý), ktorý skončil na piatom mieste.Druhé miesto získal v krajských voľbách Rudolf Kusý (nezávislý), ktorý dosiahol 18,55 percenta hlasov (33.489 voličov). Prvú trojku uzatvára Milan Ftáčnik (nezávislý) so ziskom 17,52 percenta (31.638 voličov).Celkovo mohlo v BSK voliť 584.995 ľudí, volebná účasť dosiahla 31,34 percenta.

Na snímke kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Trnave.

Nitriansky samosprávny kraj: Milan Belica

Foto: TASR/Lukáš GrinajNovým predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa v tohtoročných voľbách stal Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) so ziskom 43,11 percenta hlasov (48.307 voličov). Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Na tomto poste nahradí Jozefa Mikuša (nezávislý), ktorý vo voľbách skončil druhý. Dostal pritom 34.244 hlasov, čo predstavovalo 30,56 percenta. Na treťom mieste sa umiestnil József Berényi (SMK-MKP) so ziskom 17,02 percenta (19.077 hlasov).Celkovo mohlo v TTSK voliť 473.880 ľudí, volebná účasť dosiahla 24,74 percenta.

Na snímke kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica (vpredu) reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Nitre.

Trenčiansky samosprávny kraj: Jaroslav Baška

Foto: TASR/Henrich MišovičMilan Belica (Smer-SD, SNS, Most-Híd) v tohtoročných voľbách obhájil post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) so ziskom 34,10 percenta hlasov (52.184 voličov). Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Za ním sa umiestnil Ján Greššo (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA, Demokrati Slovenska), ktorý získal 17,24 percenta (26.382 voličov). Na treťom mieste skončil Milan Uhrík (ĽS Naše Slovensko) so ziskom 15,36 percenta (23.502 voličov).Celkovo mohlo v NSK voliť 582.228 ľudí, volebná účasť dosiahla 26,83 percenta.

Na snímke kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Banskobystrický samosprávny kraj: Ján Lunter

Foto: TASRJaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ) v tohtoročných voľbách obhájil post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) so ziskom 49,98 percenta hlasov. Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Na druhom mieste sa umiestnila Renáta Kaščáková (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ), ktorá získala 25,13 percenta hlasov. Prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (nezávislý) so ziskom 13,85 percenta hlasov.Celkovo mohlo v TSK voliť 493.851 ľudí, volebná účasť dosiahla 26,32 percenta.

Na snímke kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR dňa 4. novembra 2017 v Banskej Bystrici.

Žilinský samosprávny kraj: Erika Jurinová

Foto: TASR/Branislav RačkoNovým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa stane nezávislý kandidát Ján Lunter. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Lunterovi sa podarilo od občanov získať 99.169 hlasov, teda 48,53 percenta. Porazil tak doterajšieho predsedu Mariana Kotlebu, ktorý získal 47.502 hlasov, teda 23,24 percenta.K urnám malo právo pristúpiť 526.978 voličov. Volebná účasť dosiahla 40,29 percenta.

Na snímke kandidátka na predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR dňa 5. novembra 2017 v Žiline.

Košický samosprávny kraj: Rastislav Trnka

Foto: TASR - Erika ĎurčováSlovensko má historicky prvú ženu v kresle predsedu samosprávneho kraja. V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) do neho zasadne Erika Jurinová (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Jurinovej sa podarilo vo voľbách získať 81.868 hlasov, teda 43,66 percenta. Podarilo sa jej poraziť doterajšieho predsedu Juraja Blanára. Ten od občanov získal 55.824 hlasov, teda 29,77 percenta.Právo voliť v kraji malo 568.708 občanov. Celková volebná účasť dosiahla 33,84 percenta.

Na snímke kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Košiciach.

Prešovský samosprávny kraj: Milan Majerník

Foto: TASR/František IvánNovým predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) sa stal Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, ŠANCA), ktorý tesne porazil Richarda Rašiho. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Trnka získal od voličov vo voľbách 59.599 hlasov, teda 37,8 percenta. Rašimu sa podarilo získať 58.724, teda 37,24 percenta. Na víťazstvo mu chýbalo 875 hlasov.Právo voliť v Košickom kraji malo 630.178 občanov. Celková volebná účasť dosiahla 26,73 percenta.Novým predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stane Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Majerskému sa v boji o post predsedu podarilo získať od voličov 72.366 hlasov, teda 40,36 percenta. Za Majerským skončil na druhom mieste doterajší predseda Peter Chudík. Podarilo sa mu získať 54.914 hlasov, teda 30,62 percenta. Nestačilo to však na porazenie Majerského.Celková volebná účasť v kraji dosiahla 29,4 percenta. Celkovo mohlo v kraji voliť 639.324 ľudí.