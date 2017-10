Vyslobodený Kanaďan: V Afganistane mi zabili dcéru a znásilnili ženu

Na snímke Kanaďan Joshua Boyle po prepustení. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke Kanaďan Joshua Boyle s manžekou - Američankou Caitlan Clemanovou ešte pred únosom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 14. októbra (TASR) - Kanaďan Joshua Boyle, ktorého pred piatimi rokmi zajali v Afganistane militanti napojení na radikálne hnutie Taliban, povedal v piatok po návrate do vlasti, že väznitelia mu zabili malú dcéru a znásilnili manželku. Tzv. Hakkáníovci týmito činmiktorú preukázali únosomcitovala jeho vyjadrenie agentúra AP.Boyle priletel do Toronta spoločne so svojou manželkou - Američankou Caitlan Colemanovou - a tromi deťmi len dva dni po tom, čo ich vyslobodili zo zajatia vojaci na území Pakistanu. Dvojica chce teraz v Kanadepre svojich potomkov, ktoré budú môcťVšetky tri deti sa narodili Boyleovi a Colemanovej po tom, ako v roku 2012 padli do zajatia v Afganistane. Kanaďan podľa vlastných slov vycestoval do tejto nepokojnej krajiny, aby pomáhal dedinčanom žijúcimInformácia, že zadržiavaná dvojica mala i štvrté dieťa, doposiaľ nebola známa. Boyle hovoril pred novinármi v Toronte aj o znásilnení Colemanovej, spáchanom jedným zo strážcov, ktorému asistovali jeho nadriadení. Kanaďan vyzval afganskú vládu, aby zodpovedné osoby postavila pred súd.Pakistanskí predstavitelia predtým informovali, že vojaci v stredu vyslobodili túto rodinu po krátkej prestrelke s militantmi, ktorí zajatcov presunuli cez hranice z Afganistanu. Podľa Islamabadu bola záchrana možná aj vďaka spravodajským informáciám z Washingtonu.Pár uniesli v októbri 2012, keď bol na ceste, ktorá ho zaviedla do Ruska, Kazachstanu, Tadžikistanu, Kirgizska a napokon do Afganistanu. Vyslobodenie rodiny privítal aj americký prezident Donald Trump, ktorý ocenil Pakistan za jeho ochotu