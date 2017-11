Vysoká októbrová inflácia v Turecku zvýšila tlak na kurz národnej meny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 3. novembra (TASR) - Turecká mena (TRY) sa v piatok po oznámení údajov o medziročnej októbrovej miere inflácie dostala pod tlak. Predpoludním stálo euro istý čas 4,4691 TRY. Jej kurz sa tesne priblížil k rekordne nízkej hodnote, akú mala naposledy v polovici októbra. Vtedy klesla na hodnotu 1 EUR/4,5211 TRY. Počas ďalšieho obchodovania sa turecká mena v piatok mierne zotavila.Príčinou poklesu hodnoty tureckej líry sa stal vývoj spotrebiteľských cien v krajine. V októbri dosiahol ich rast 11,9 %. Naposledy bol medziročný vzostup maloobchodných cien taký silný v júli 2008.Piatková informácia o vývoji inflácie v Turecku analytikov prekvapila. Očakávali, že bude nižšia.