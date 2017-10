Vysoká pohyblivá zložka mzdy nie je vždy pre firmy výhodná

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. októbra (TASR) - Variabilná časť mzdy, teda peniaze prideľované zamestnancom za výkon alebo splnenie určitej úlohy, nie je taká motivačná, ako sa doteraz predpokladalo. Zamestnancov môže naopak viesť k neserióznosti.Ako ďalej upozornil český spravodajský portál idnes.cz, firmy ich znižovaním získavajú prostriedky na rast základných platov. To zamestnanci pokladajú za cennejšie ako nepravidelné bonusy.Pred 18 mesiacmi začala so zmenou bonusového systému napríklad Airbank. Pre vybrané pracovné pozície variabilnú časť mzdy postupne znižuje a prenáša ju do základného platu. Banka zásadne zmenila frekvenciu vyplácania odmien. V minulosti ich mnohým pracovníkom poskytovala len raz za rok, teraz ich vypláca štvrťročne. Podľa personálnej riaditeľky Veroniky Horákovej znižovanie variabilnej časti mzdy bude pokračovať.vysvetlila.Podľa Barbory Hansen Čechovej zo spoločnosti People Management Forum je zvyšovanie fixnej časti platu v súčasnosti, keď je nízka nezamestnanosť, výhodné. Vyššími platmi totiž rastie konkurencieschopnosť firmy na trhu, keďže jej pracovné pozície sa stavajú príťažlivejšie pre prípadných nových zamestnancov.Niektorí odborníci tiež poukazujú na to, že odmeny neplnia svoju funkciu tak, ako sa to od nich očakáva. Prieskumy potvrdili, že ľudia, ktorí plnia úlohy a nemajú pred sebou vidinu odmeny, dosahujú oveľa lepšie výsledky, ako tí, ktorí sa ženú len za nimi.priblížila lektorka Eva Mikešová zo spoločnosti Konventina, ktorá robí kurzy zamerané na komunikáciu a osobný rozvoj.