Vysoká príjmová hranica hypotéky pre mladých platí už len mesiac

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júna (TASR) - Súčasná hranica príjmu na získanie štátom dotovanej hypotéky pre mladých platí do konca júna a následne poklesne približne o 120 eur.Podmienkou získania štátom dotovanej hypotéky pre mladých je vek do 35 rokov a priemerná hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve (respektíve 2,6-násobku v prípade dvojíc). Hranica príjmu sa pritom mení štyrikrát ročne a najvyššiu úroveň dosahuje počas druhého štvrťroka. Vtedy vychádza z priemernej mzdy za posledné tri mesiace predchádzajúceho roka, keď priemernú mzdu zvyšujú trináste platy a koncoročné odmeny.uvádza Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne. Presná hranica bude známa 7. júna po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve Štatistickým úradom SR.Ak sa záujemcu pokles dotýka, ale kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti plánuje až o niekoľko mesiacov, ešte stále nemusí byť všetko stratené. "Z pohľadu priznania nároku na štátny príspevok je totiž rozhodujúci dátum podania žiadosti, nie dátum podpisu zmlúv či čerpania úveru. Pri podaní žiadosti do konca tohto júna tak majú mladí ešte niekoľko mesiacov k dobru," vysvetľuje Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailových úverov sporiteľne.O hypotekárny úver pre mladých možno požiadať najneskôr v deň 35. narodenín. Úrokové zvýhodnenie platí 5 rokov a dosahuje 3 %, z toho 2 % poskytuje štát a 1 % banka. Výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3-násobok (2,6-násobok pri dvojiciach) príjmu v národnom hospodárstve, aktuálne však žiadateľ môže zarábať aj viac a úrokové zvýhodnenie možno získať najviac na sumu 50.000 eur. Požičať si však môže aj viac. Časť úveru prekračujúca maximálnu hranicu sa už bude úročiť štandardne.Počas piatich rokov po poskytnutí úveru je možné celý úver alebo aj jeho časť kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku, ak sa tak urobí počas prvých štyroch rokov po podpise zmluvy a celý úver sa predčasne vyplatí, musí sa štátu vrátiť celá sumu dovtedy vyplatených príspevkov. Úver sa môže použiť na kúpu, výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľnosti určenej na bývanie, alebo na kúpu podielu na takejto nehnuteľnosti. Hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.