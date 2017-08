Vysoké odmeny v automobilkách nie sú podľa Merkelovej spravodlivé

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Odmeny vo výške niekoľkých miliónov eur pre vedúcich pracovníkov nemeckých automobiliek nie sú spravodlivé vzhľadom na "poškvrnený" obraz tohto odvetvia v súvislosti s emisným škandálom. Vyhlásila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová.povedala Merkelová v rozhovore pre napredávanejší nemecký denník Bild, ktorý noviny vysielali on-line.Kancelárka dodala:Merkelová ale pripomenula, že nie je na politikoch, aby určovali strop pre odmeny vedúcim pracovníkom v súkromných firmách.Nemecké ministerstvo financií (MF) dnes zase vo svojej správe uviedlo, že emisný škandál domácich automobiliek predstavuje riziko pre celú ekonomiku. Podľa neho však aktuálne nie je možné presne kvantifikovať vplyv škandálu.V správe, ktorú ministerstvo aktualizuje každý mesiac, vymenovalo riziká, ktoré ohrozujú najväčšiu európsku ekonomiku. Sú nimi emisný škandál, brexit a protekcionistická obchodná politika USA.Automobilový priemysel je najväčším nemeckým exportérom a zamestnáva približne 800.000 ľudí.dodalo.Silné výdavky domácností aj štátu boli hlavným impulzom hospodárskeho rastu Nemecka o 0,6 % v 2. štvrťroku. Slabší čistý zahraničný obchod, naopak, tlmil jeho rast, keďže vývoz sa zvýšil menej ako dovoz. Ministerstvo očakáva, že priemyselný sektor bude pokračovať v expanzii aj v 3. štvrťroku. Naznačujú to silné objednávky a ukazovatele podnikateľského sentimentu.Dieselová kríza by však mohla zatieniť rastové vyhliadky Nemecka.Nemeckí politici a šéfovia automobiliek sa v auguste dohodli na prepracovaní softvéru motorov 5,3 milióna dieselových vozidiel tak, aby produkovali menej emisií v snahe napraviť poškodenú reputáciu tohto odvetvia priemyslu.Európske protimonopolné úrady zároveň vyšetrujú podozrenie z kartelovej dohody medzi skupinou nemeckých výrobcov automobiliek, čo by mohlo viesť k vysokým pokutám.