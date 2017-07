Vysoké Tatry a Košice získali autobusové spojenie s Krakovom, Varšavou a Budapešťou

POPRAD 31. júla (WebNoviny.sk) - Vysoké Tatry a Košice získali pravidelné priame autobusové spojenie s Krakovom, Varšavou a Budapešťou. Český súkromný dopravca LEO Express otvoril 29. augusta novú autobusovú linku.Medzinárodné spojenie premáva denne na trase Varšava - Krakov - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad - Prešov - Košice - Budapešť. Linka nadväzovuje aj na ďalšie vlakové a autobusové spoje dopravcu, a to napríklad z Prahy, Žiliny, Mukačeva, Katovíc, Lodže, Torune a Gdanska.

Podľa spoločnosti požadovali dopravné napojenie z Poľska už dlhodobo osobitne podnikatelia v cestovnom ruchu a miestne samosprávy. Nová linka obsluhuje deväť poľských miest, vrátane Krakova a Varšavy. V nadväznosti na ďalšie spojenia sa vytvorilo napojenie aj na ďalších 15 poľských miest až k Baltskému moru.„Cieľom nového spojenia je ponúknuť atraktívne spojenie a priviesť turistov z Poľska a Maďarska do Tatier, do termálnych akvaparkov alebo do historických Košíc,“ uviedol Peter Jančovič, obchodný riaditeľ dopravnej spoločnosti, ktorá linky prevádzkuje.

Autobusy majú zastávku aj priamo na budapeštianskom letisku. Časy príjazdu a odjazdu sú prispôsobené tak, aby bol zaistený príjazd na letisko ráno a odjazd večer.Dopravca tiež vďaka pristavenému prípojnému minibusu na krakovskej autobusovej stanici ponúka napojenie priamo pred brány terminálu krakovského letiska alebo k turistickým atrakciám a do hotelov na území celého Krakova.Český dopravca je na Slovensku známy vďaka vlakovej linke Praha - Ostrava - Žilina - Poprad - Prešov - Košice, ktorá premáva dvakrát denne a funguje ako jeden z mála vlakových spojov na Slovensku bez nároku na akékoľvek dotácie. O novom dopravnom spojení informovala spoločnosť.