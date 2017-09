Vysoké Tatry chcú v boji o miliónové pozemky požiadať o pomoc aj NR SR

Ilustračné foto Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 28. september (TASR) – Mesto Vysoké Tatry sa chce v boji o dôležité pozemky, na ktorých stojí napríklad Mestský úrad v Starom Smokovci, park, parkoviská, chátrajúci amfiteáter či iné nehnuteľnosti, obrátiť aj na Národnú radu (NR) SR a vládu SR so žiadosťou o pomoc pri riešení tejto situácie. Uviedol to pre TASR primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Mesto prehralo v auguste súdny spor s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach – pozemkové spoločenstvo o dôležité pozemky, ktorý trval 12 rokov. Ide o viac ako 130.000 metrov štvorcových pozemkov s hodnotou viac ako tri milióny eur.uviedol Mokoš. Zároveň doplnil, že mesto pripravuje súbor opatrení s cieľom minimalizovať dosah predmetného súdneho rozhodnutia na život Tatrancov a fungovanie služieb samosprávy.povedal Mokoš. Toto opatrenie aj napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR považuje primátor za nevyhnutné. Samospráva zvažuje aj podanie ústavnej sťažnosti. Mokoš chce hľadať pomoc aj v NR SR.vysvetlil.priblížil Mokoš. Zároveň vyvrátil informácie o hroziacej nútenej správe. Mesto je podľa jeho slov v takej kondícií, že táto situácia by nemala nastať.V prípade, že chce mesto fungovať na pozemkoch, bude sa musieť s Milbachom dohodnúť. Na kúpu pozemkov však nemá potrebné financie. Za ich nájom by musela samospráva platiť ročne zhruba 418.000 eur, pričom Milbach by mohol spätne za posledné tri roky požadovať aj trojnásobok tohto nájmu.Pozemky ešte v 19. storočí kúpili predovšetkým Nemci, išlo o predchodcov z Milbachu. Po ich násilnom vysťahovaní ich získal štát a po vzniku mesta pripadli samospráve Vysokých Tatier.