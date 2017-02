Vysoké zásoby v USA tlačia na ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 8. februára (TASR) - Ceny ropy dnes pokračovali v poklese, čo je dôsledok prudkého zvýšenia zásob ropy v Spojených štátoch a oslabovania rastu dopytu po komodite v Číne. To naznačuje, že aj napriek úsiliu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších producentov obmedziť ťažbu sú zásoby ropy vo svete naďalej vysoké.Americký ropný inštitút (API) zverejnil odhady, podľa ktorých sa zásoby ropy v USA minulý týždeň (do 3. februára) zvýšili až o 14,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že rast dosiahne len okolo 2,5 milióna barelov. Aj zásoby benzínu vzrástli viac, než sa očakávalo. Zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 1,1 milióna barelov, podľa API to bolo až o 2,9 milióna barelov.Navyše, nepriaznivé správy pre ropné trhy prichádzajú aj z oblastí mimo USA. Podľa odhadov agentúry Reuters vzrástol dopyt Číny po rope v minulom roku najslabším tempom za minimálne posledné tri roky. Napríklad, v rokoch 2014 a 2015 vzrástol dopyt Číny po rope o 3,8 %, respektíve o 3,1 %. V minulom roku to bolo podľa Reuters len o 2,5 %.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom klesla do 7.43 h SEČ o 25 centov na 54,80 USD (51,33 eura) za barel po tom, ako predchádzajúce obchodovanie ukončila poklesom o viac než 1 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci zaznamenala pokles o 43 centov na 51,74 USD/barel. Aj cena tejto ropy klesla na záver predchádzajúceho obchodovania o viac než 1 %.