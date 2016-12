Vysoko zadlžené Portugalsko podporil cestovný ruch

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 25. decembra (TASR) - Krehká portugalská ekonomika zaznamenala tento rok povzbudenie, a to zo strany cestovného ruchu. Príjmy z tohto odvetvia sa za desať mesiacov roka zvýšili o viac než desatinu, pričom najväčšou mierou sa pod to podpísali turisti zo Spojených štátov.Podľa ministerky pre cestovný ruch Any Mendesovej Godinhovej dosiahli príjmy z cestovného ruchu od januára do konca októbra okolo 11 miliárd eur. Medziročne to znamená približne o 1 miliardu eur viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Hlavnou mierou k tomu prispeli Američania, ktorých do Portugalska pricestovalo za desať mesiacov o 20 % viac, než v rovnakom období roka 2015.Z európskych turistov sa najviac na podpore portugalského cestovného ruchu podieľali Francúzi. Ich počet sa oproti desiatim mesiacom minulého roka zvýšil takmer o 18 %.Z portugalských regiónov najviac lákali Azorské ostrovy. Tie zaznamenali približne 30-% medziročný nárast počtu turistov.Portugalská vláda očakáva, že ekonomika tento rok zaznamená rast o 1,2 %. Problémom ale zostáva vysoký štátny dlh, ktorý na úrovni 133 % hrubého domáceho produktu patrí k jedným z najvyšších v Európskej únii.