Vysokoškoláci i učitelia môžu využiť ponuku štipendií v Číne a Rusku

Bratislava 29. januára (TASR) - Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci môžu študovať či zdokonaliť sa v čínštine a ruštine v Číne alebo Rusku. Štipendiá administruje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Uzávierka online žiadostí do Ruska je 6. februára, do Číny o dva dni neskôr. TASR o tom informoval Ján Chlup zo SAIA.Rusko ponúka štipendiá na mesačný letný kurz ruského jazyka, dvojmesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia, päťmesačný pobyt počas vysokoškolského štúdia, jedno- až desaťmesačný výskumný pobyt a štipendiá na celé bakalárske a magisterské štúdium.uviedla Adela Poláčková zo SAIA.Čínska strana ponúka štipendiá na ročný študijný pobyt vysokoškolákom a doktorandom, štipendiá na ročný vedecký pobyt vedeckým a pedagogickým pracovníkom vysokých škôl a tento rok prvýkrát aj štipendiá na ročný pobyt pre študentov medicíny. Ako dodala Daniela Kirdová zo SAIA, v prípade schválenia žiadosti štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a základné študijné materiály. Slovenská strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu na každý mesiac.Ďalšie informácie ohľadom udelenia štipendií nájdu záujemcovia na stránke www.granty.saia.sk alebo ich môžu získať osobne na pracoviskách SAIA v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.