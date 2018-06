Vysokým tlakom trpí až dva milióny Čechov, ohrozujú ich aj horúčavy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. júna (TASR) - Horúčavy, výkyvy počasia a náhle zmeny tlaku pred búrkou - to všetko ohrozuje život ľudí s vysokým krvným tlakom, čiže hypertenziou. Podľa odhadov sa to týka až dvoch miliónov Čechov a časť z nich o tom ani nevie, píše spravodajský server ČT24.Asi pol milióna Čechov nevie, že trpia hypertenziou a že horúce počasie i búrky ich preto ohrozujú. Ťažkosti môžu prísť náhle a spôsobiť infarkt, mŕtvicu alebo pľúcnu embóliu.varuje primár Kardiologického oddelenia pražskej Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.Práve Česko patrí v Európe ku krajinám s najvyšším výskytom i úmrtnosťou na mozgovú mŕtvicu. Každý rok postihne 30.000 ľudí.Ľuďom s vysokým tlakom však hrozí aj zlyhanie obličiek alebo zhoršenie zraku. Čím je človek starší, tým sa riziko zvyšuje. Veľkú úlohu hrá aj genetika a životný štýl.upozorňuje primár Neužil.V horúcom počasí a pred búrkami sú ohrození najmä pacienti s tlakom vyšším než 140/80. Nemali by chodiť na slnko a lekári radia vynechať šport a fyzickú námahu a dodržovať pitný režim. Dlhodobo musia vylúčiť nezdravé jedlá, alkohol, cigarety a nadmerné solenie, sumarizuje ČT24.