Vyšší príjem z podielovej dane použije Handlová aj na platy pedagógov

Handlová 3. októbra (TASR) - Vyšší príjem z dane z príjmu fyzických osôb použije samospráva Handlovej na zvýšenie platov pedagogických zamestnancov a odmeny pre zamestnancov verejnej správy. Financie na tento účel vyčlenila v rámci siedmej zmeny rozpočtu mesta, ktorú schválili handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom uplynulého týždňa.Samospráva rozpočtovým opatrením reaguje na nariadenie vlády v podobe šesťpercentného zvýšenia platov zamestnancov škôl - pedagogických zamestnancov a dve percentá vo forme odmien pre zamestnancov verejnej správy a ostatných zamestnancov verejnej správy, uviedol pre TASR vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel."Narástli nám aj počty detí k školských družinách s tým, že nám to vytvára nárok na pracovné sily. Museli sme prijímať pracovné sily na všetkých troch základných školách, čo nám zvyšuje mzdové nároky, a toto všetko sa premieta do siedmej zmeny rozpočtu," doplnil.Na opatrenie vo výške asi 140.000 eur využije samospráva podľa Mendela príjem z podielovej dane. "Vzhľadom na to, že vývoj podielovej dane je taký priaznivý, tak sme si ju dovolili zvýšiť na ultimum, to znamená, že sme ju dali do takej výšky, akú predpokladáme zo štátneho rozpočtu," ozrejmil.Zmena rozpočtu konkrétne počíta so zvýšením príjmov, ako i výdavkov o 179.858 eur. "Rozdiel vo výške viac ako 30.000 eur predstavuje štátne peniaze, ktoré dostávame na voľby, prenesený výkon a rôzne iné aktivity v súvislosti s činnosťou úradu," dodal Mendel.Po svojej siedmej zmene je rozpočet mesta vyrovnaný, jeho celkové príjmy a celkové výdavky sú zhodne vo výške 12.700.038 eur.