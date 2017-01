Vyššie územné celky potrebujú reformu, zhodujú sa strany

Na snímke piati z osem predsedov VÚC : sprava Košický samosprávny kraj Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj - Pavol Frešo a Žilinský samosprávny kraj Juraj Blanár. Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 15. januára (TASR) - Viaceré parlamentné strany sa zhodujú na potrebe reformy vyšších územných celkov. Chcú o tom diskutovať. Súčasný návrh na zrušenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov podporujú všetky tri koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Opozičné SaS a OĽaNO-NOVA ho odmietajú. Politickí oponenti sa však zhodujú v kritickom postoji k návrhu nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého na zrušenie krajov. Zástupcovia Smeru-SD, SNS, SaS a OĽaNO-NOVA o tom hovorili v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike." povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Podľa šéfa klubu OĽaNO-NOVA Richarda Vašečku sú existujúce vyššie územné celky umelé, ľudia sa s nimi nezžili. "" vyhlásil. Bernaťák súhlasí, že súčasné členenie nie je najefektívnejšie.Podpredsedníčka Národnej rady SR za SaS Lucia Nicholsonová by si tiež vedela predstaviť zmenu členenia Slovenska.uviedla. Podpredseda klubu Smeru-SD Miroslav Číž súhlasí.," poznamenal.So zásadnou zmenou v otázke VÚC prichádza do parlamentu Beblavý, navrhuje zrušiť vyššie územné celky. Politickí rivali sa zhodujú, že nekoná vhodne, mal najskôr rokovať a navyše s takouto zmenou sa neprichádza podľa nich pár mesiacov pred voľbami do VÚC. "P"povedal Bernaťák." doplnila Nicholsonová. Číž s ňou súhlasí.poznamenal.Poslanci hovorili aj o návrhu na zrušenie druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja. S návrhom prišli strany Smer-SD a Most-Híd, podporuje ho aj SNS, ako dnes potvrdil Bernaťák. Číž návrh odôvodňuje snahou o vyššiu účasť voličov aj úsporami. Hovorí o snahe vyskúšať, čo táto zmena prinesie. Predpokladá pozitívny dosah, hoci si uvedomuje, že jednokolová voľba "". Treba však podľa neho vyskúšať, či to nevylepší stav.Nicholsonová oponuje, nie je za takéto skúšky. Nesúhlasí ani so zmenami pravidiel pár mesiacov pred voľbami." povedala. Zároveň odmietla argument, že z jednokolových volieb vychádzajú reprezentatívnejší zástupcovia. Koalícia upozorňuje, že legitimita zvolených kandidátov je otázna aj pri dvojkolovej voľbe s nízkou účasťou.Na druhej strane sa diskutéri zhodujú na spojení termínov regionálnych a komunálnych volieb. Rozchádzajú sa však v otázke, či nový rokovací poriadok prinesie viac slušnosti do pléna. Koalícia verí, že áno, opozícia tvrdí, že sa tak nestane. Obáva sa eskalácie napätia. Rozdeľuje ich aj otázka zákazu práce počas štátnych sviatkov. Bernaťák, Číž aj Vašečka s návrhom súhlasia, Nicholsonová tvrdí, že štát to regulovať nemá a má to nechať na trh.