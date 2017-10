Vyššie územné celky ukončili 1.polrok s prebytkom takmer 202 miliónov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. októbra (TASR) - Hospodárenie všetkých ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) sa k 30. 6. 2017 skončilo s celkovým prebytkom 201,8 milióna eur. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ani jeden samosprávny kraj neskončil so schodkom bilancie.uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.Všetky VÚC na rok 2017 zostavili vyrovnané rozpočty s plánovanými príjmami i výdajmi v celkovej rovnakej výške presahujúcej 1,43 miliardy eur. Skutočné príjmy VÚC spolu dosiahli v prvom polroku 2017 výšku 762,2 milióna eur, čo predstavuje 53,22 % z ich plánovaného ročného objemu. VÚC v prvom polroku spolu minuli 560,4 milióna eur, čo je iba 39,13 % z plánovaných ročných výdavkov.Najvyššie príjmy dosiahli Žilinský samosprávny kraj, a to 113,6 milióna eur (65,46 % z ročného plánu príjmov) a Prešovský samosprávny kraj 112,5 milióna eur (55,53 % z ročného plánu). Najmenej financií pritieklo do pokladníc Trnavského samosprávneho kraja 67,5 milióna eur (43,47 % z ročného plánu) a Bratislavského samosprávneho kraja 77,7 milióna eur (53,67 % z ročného plánu).Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, najväčší podiel na celkových príjmoch VÚC majú daňové príjmy. Daňové príjmy VÚC na rozdiel od obcí pozostávajú iba z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Z celkového objemu dane z príjmu fyzických osôb, vybranej štátom, do VÚC odchádza 30 %. Z tohto podielu v prvom polroku 2017 najviac získal Prešovský samosprávny kraj 55,5 milióna eur, najmenej inkasoval Trnavský samosprávny kraj 39,7 milióna eur.TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau