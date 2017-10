Výstava Body The Exhibition vzdeláva deti a ich rodičov

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (OTS) - Za uplynulé dva mesiace, čo je výstava Body The Exhibiton dostupná v Bratislave, navštívilo tento edukatívny projekt už veľké množstvo spokojných návštevníkov. Pri výstupe mal každý z nich možnosť vyjadriť sa k tomu, čo na výstave videl a počul. Z hodnotení návštevníkov vyplynulo, že k umocneniu ich zážitku suverénne prispel odborný výklad vyškolených medikov, ktorí sa nachádzajú rozmiestnení po celej výstave.Na medika ako sprievodcu „máte nárok“ v prípade, že ste skupina minimálne 10 ľudí, ktorá svoju návštevu nahlási vopred. Túto možnosť využívajú najmä školské skupiny, no výnimkou nie sú ani pedagógovia , či iné organizované zájazdy a výlety. Pre veľký úspech a hlavne záujem o odborný výklad medikov sa organizátori rozhodli poskytnúť možnosť. Stačí prísť v ktorýkoľvek, zakúpiť si vstupenku a medici sú pripravení previesť vás výstavou a zodpovedať všetky zvedavé otázky.Keď sme už pri tej zvedavosti, mnohí sa pýtajú, či je návšteva Organizátori odpovedajú, že dôležité je zohľadniť najmä záujem samotných detí. Pokiaľ ich skutočne fascinuje ľudské telo a výstavu vnímajú ako zdroj poznania, je vhodné im ju nezakázať. Mnohí rodičia spochybňovali návštevu výstavy s menšími deťmi, no po prehliadke by (ďalším váhajúcim rodičom) odkázali, že sa niet čoho báť. „Moje deti (7 r. a 10 r.) videli reklamu v televízii a už v auguste sa ma snažili presvedčiť, aby sme si tie ľudské telá išli pozrieť. Ja, ako rodič, som si nebola istá, či je pre ne vhodné, aby to videli. Až keď mi kamarátka, ktorá tu už bola, povedala, že sprievodca na výstave sa deťom dokázal plnohodnotne venovať a prispôsobiť výklad primerane ich veku, povedala som si, že to skúsim. Dnes sme to videli aj s deťmi na vlastné oči a veru neľutujeme,“ hodnotí svoju návštevu spokojná bratislavská mamička Katka.Pre veľký záujem počas víkendov ku každej rodinnej vstupenke zakúpenej či už cez internet alebo na mieste, dostanú návštevníci, v ktorej nájdu detailné zhrnutie informácií z výstavy.Výstavu môžete navštíviť denne od 9:00 do 20:00, pokladňa je otvorená do 18:30. Viac informácií nájdete na www.bodyexhibition.sk Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na mieste výstavy alebo cez predpredaj