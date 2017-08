Výstava Body The Exhibition zaujala návštevníkov po celom svete

Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 7. augusta (OTS) - Návštevníkov láka nielen na dokonale presné exponáty vyrobené z reálnych ľudských tiel, ale predovšetkým na osobný výklad medikov a skvelú interaktívnu zónu.Výstava Body The Exhibition prešla v rôznych formách celý svet. Súčasná podoba výstavy je doposiaľ najobsiahlejšia, aká kedy v Európe bola. Veľký úspech zožala prednedávnom v Českej republike, kde ju okrem desiatok tisícov dospelých návštevníkov videlo viac než 40-tisíc študentov so svojimi pedagógmi.," hovorí, tlačová hovorkyňa spoločnosti.Firma JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko priváža, zamestnáva na výstave viac než 150 medikov. Sú to študenti lekárskych fakúlt, ktorí majú úspešne zloženú skúšku z anatómie, to znamená, že sú absolventi minimálne II. ročníka. Hlavným poradcom a supervízorom týchto školení je MUDr. Radovan Hudák, autor jedinečnej učebnice anatómie Memorix, ktorý bol vyhlásený v rebríčku časopisu Forbes ako jeden z tridsiatich najúspešnejších Slovákov do tridsať rokov.," komentuje negatívne reakcie niektorých lekárovNa výstave Body The Exhibition však návštevníkov nečaká len výstava dokonalých anatomických exponátov, ale tiež interaktívna zóna. „," hovorí slovenská zástupkyňa JVS GROUP. Návštevníci sa tak pod vedením medikov naučia na špeciálnych trenažéroch ako poskytnúť prvú pomoc – masáž srdca. Na ďalšom trenažéri zas medici návštevníkov naučia, ako je treba odhaliť rakovinový nádor v prsníku.Výstava Body The Exhibition je určená primárne pre laikov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o fungovaní ľudského tela. „" hovorí, nová marketingová riaditeľka JVS GROUP.