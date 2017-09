Výstava Čaro bakelitu v Košiciach približuje prvú umelú hmotu

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. septembra (TASR) – Široké využitie prvej priemyselne vyrábanej umelej hmoty, ale aj v domácnosti a bežnom živote približuje najnovšia výstava v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach. Pod názvom Čaro bakelitu prezentuje 300 exponátov československej i zahraničnej proveniencie zo sveta elektrotechniky, strojárstva, fotografickej techniky a spotrebného tovaru.Štatutárnu výstavu otvorili v rámci osláv 70. výročia vzniku STM. "Zlatá éra bakelitu už patrí do minulosti, ale s výrobkami z tohto plastu je možné sa stretnúť i dnes. Bol vyvinutý pôvodne pre elektrotechnický priemysel a práve pre svoje vlastnosti, či ide o elektrickú izoláciu, alebo aj odolnosť voči kyselinám, našiel najväčšie uplatnenie v tomto odvetví," uviedol autor výstavy Ladislav Klíma, kurátor zbierok Priemyselný dizajn a Fotografická technika v STM.Bakelit bol pomenovaný po chemikovi belgického pôvodu Leovi Hendrikovi Baekelandovi (1863–1944). Je to už 110 rokov, keď sa mu podarilo pripraviť tento fenolformaldehydový polykondenzát (živicu). Bakelit predstavuje prvý priemyselne vyrábaný syntetický polymér, ktorý stál na počiatku éry plastov. Jeho zavedenie do priemyselnej výroby vo svete, ako aj na Slovensku, predstavovalo priekopnícky čin, ktorý významne ovplyvnil tempo materiálových a technických inovácií a rozvoj výroby plastov. "Do histórie bakelitu prispel aj bratislavský Gummon ako pobočný závod Továrne na káble. V roku 1917 získal licenciu na jeho výrobu od nemeckej firmy Isolatoren Werke GmbH pod názvom Futurit," priblížil Klíma. Výstava sa tak koná aj pri príležitosti 100 rokov výroby bakelitu na Slovensku.Vďaka vlastnostiam, ako je aj ľahká tvarovateľnosť či odolnosť voči teplu, našiel tento plast široké uplatnenie od 20. rokov 20. storočia. V Československu sa bakelit vyrábal až do 70. rokov.Výstava okrem pestrej a bohatej škály najrôznejších bakelitových predmetov - rádiá, telefóny, fotoaparáty, vysávače, hračky a pod. poukazuje aj na tvarový a štýlový vývoj v dizajne predmetov minulého storočia. Elegantné výrobky z bakelitu sú dnes pre svoj osobitý dizajn a historický význam často vyhľadávanými zberateľskými predmetmi.