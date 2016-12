Výstava Cosmos Discovery končí 8. januára

Najväčšia výstava o kozme a výpravách do vesmíru Cosmos Discovery končí už 8. januára 2017, kedy otvorí svoje brány poslednýkrát. Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 23. decembra (OTS) - Posledná šanca nahliadnuť do kokpitu raketoplánu, zazrieť riadiaci modul misie Apollo, ktorý letel na Mesiac, či obdivovať transportnú loď Sojuz, ktorá dodnes prepravuje medzinárodné posádky k orbitálnej stanici ISS. To všetko v INCHEBA EXPO BRATISLAVA každý deň od 9. do 20. hodiny, aj počas vianočných sviatkov.Výstava končí 8. januára 2017, kedy otvorí svoje brány pre verejnosť poslednýkrát.Výstava Cosmos Discovery mapuje vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až k súčasným plánovaným misiám. Obsahuje viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, mnohé z nich boli aj vo vesmíre. Expozícia je zároveň doplnená o veľkolepé modely rakiet a raketoplánov,či unikátne dobové dokumenty.Výstava tak návštevníkom ukáže celkový pohľad na históriu a súčasnosť kozmonautiky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dejín 20. a 21. storočia.Pri vstupe dostane každý návštevník Space Card – Kartu kozmonauta s menom a životným príbehom reálneho astronauta, o ktorého vesmírnej misii sa dozvie ďalšie podrobnosti v priestoroch celej expozície.Návštevníci uvidia ruský Sputnik, Lajku i Gagarina. Nechýba americký lunárny program Apollo ani ruský Lunochod.Na výstave sa nachádza aj veľký model americkej rakety Saturn 5, časť riadiaceho strediska v Houstone a taktiež originál ruskej lode Sojuz. Odborníci ocenia originálne časti motora F1 z americkej rakety Saturn 5, ktorá vyniesla loď Apollo na Mesiac. Vďaka výstave Cosmos Discovery tento motor opustil hranice USA po prvýkrát.V závere výstavy čaká všetkých fanúšikov rozsiahla interaktívna playzóna - Cosmocamp, kde si vyskúšajú náročný výcvik kozmonautov, alebo najnovšie 3D technológie.Celá výstava je vybavená audioguidom – zvukovým sprievodcom, ktorý každý návštevník obdrží pri vstupe.Svetová výstava Cosmos Discovery – to je vesmírna misia pre celú rodinu.Už len do 8. januára 2017Viac informácií na www.cosmosdiscovery.sk