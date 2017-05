Výstava fotografií R. Schustera zachytáva vzťah jeho rodiny k Brazílii

Na snímke vpravo Rudolf Schuster, vľavo na obraze Rudolf Schuster s lukom, vpravo medzi parecízskymi Indiánmi. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Výstava fotografií exprezidenta Rudolfa Schustera – Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 16. mája 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 16. mája (TASR) – Výstavu fotografií bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera s názvom Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie dnes sprístupnili v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Zachytáva vzťah jeho rodiny k tejto krajine.Od konca 20. rokov minulého storočia sa medzi brazílskych Indiánov dostali štyri generácie Schusterovcov. Po prvej expedícii, v ktorej traja Medzevčania strávili v džungli z pôvodne plánovaných troch až osem mesiacov, sa k parecízskym Indiánom vrátil Rudolf Schuster v roku 1991.priblížil Schuster.V roku 2001, len rok po ťažkej chorobe, išiel do Brazílie so synom, dcérou a manželkou.povedal Schuster.Jeho brat Alojz Schuster Brazíliu nikdy nenavštívil. Je však hrdý na svojho brata.povedal Alojz Schuster.Výstava pomocou filmovej kamery a fotoaparátu zachytáva obraz brazílskej džungle, flóry a fauny, život zlatokopov, hľadačov diamantov a kmeňa parecízskych Indiánov.Okrem fotografií si návštevníci môžu pozrieť kópie výstrižkov z 35-milimetrového dokumentárneho filmu z obdobia prvej výpravy, suveníry od brazílskych Indiánov, výtvarné diela z prírodného materiálu i olejomaľby z prostredia parecízskych Indiánov od výtvarníka Zoltána Nagya (Enzoe).Výstava potrvá do 16. júna.