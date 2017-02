Výstava fotografií v Nitre mapuje históriu druhej svetovej vojny

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász

Nitra 8. februára (TASR) – Vzácne fotografie mapujúce históriu druhej svetovej vojny predstavuje výstava Cesta k veľkému víťazstvu: Od Stalingradu do Prahy v priestoroch nitrianskej Synagógy. Pripravilo ju mesto Nitra spoločne s mestom Volgograd a poslancom Európskeho parlamentu Jiřím Maštálkom.Návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. marca tohto roka. „Výstava je podnetná a zaujímavá, najmä v súčasnej dobe je dôležité si tieto udalosti pripomínať,“ skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč.Fotografie predstavené na výstave mapujú históriu druhej svetovej vojny, najmä obdobie od roku 1942 do 1945, keď Červená armáda postupne oslobodzovala územie Európy od Stalingradu, súčasného Volgogradu, až po Berlín. Výstava bola pôvodne pripravená k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom. Svoju premiéru mala v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu, postupne ju videli návštevníci aj v Ostrave, Brne a Lidiciach.