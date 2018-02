Výstava Múmie sveta v Prahe úspešné zahájená Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (OTS) - Na ploche s rozlohou viac ako 2 000m² môžu návštevníci vidieť stovky exponátov pochádzajúcich zo zbierok múzeí a univerzít z celého sveta. Slávnostné zahájenie expozície si nenechali ujsť známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré neváhali pricestovať do Prahy a užili si atmosféru štvrtkového otvorenia výstavy. Nechýbali ani českí egyptológovia a odborníci na mumifikáciu. Výstava bude otvorená denne až do konca júna 2018.Výstava Mumie světa je v českej metropole po prvýkrát a má svoju európsku premiéru. Všetkým návštevníkom je k dispozícii desať tematicky rozdelených galérií. Objavíte napríklad zákonitosti prírodnej mumifikácie, zažijete atmosféru starovekého Egypta, pohrebné rituály, či mýtické príbehy. Odhalíte kulty lovcov lebiek, prejdete sa Údolím kráľov a zoznámite sa s históriou mumifikácie na území Českej republiky.Každá z galérií sa venuje múmiám a mumifikácii z rôznych částí sveta. Exponáty a artefakty na výstave sú staré niekoľko tisíc rokov a podávajú svedectvo z dávnych čias. Zaujímavou súčasťou výstavy je galéria, ktorá sa venuje Egyptu. Uvidíte napríklad sarkofág a múmie kniežaťa Nes-Hora, u ktorého boli po jeho objavení zistené veľmi zaujímavé okolnosti.Medzi najzaujímavejšie múmie, ktoré návštevníci uvidia, možno zaradiť napríklad Múmie z Vácu, mladú rodinu z maďarského mesta Vác, ktorá zomrela na tuberkulózu. Burnsovú zbierku, sériu medicínsky vyrobených múmií používaných na výučbu anatómie na začiatku 19. storočia. Egyptské múmie zvierat vrátane sokola, ryby, či mláďa krokodíla, ktoré boli zámerne vytvorené, aby sprevádzali na večnosť členov kráľovskej rodiny. MUMAB, dokonalé napodobenie pôvodnej egyptskej mumifikácie, ktorá bola lekármi vykonaná na ľudskom tele prvýkrát po 2800 rokoch a mnoho ďalších exponátov. Okrem múmií návštevníci uvidia nájdené artefakty, ako napríklad doplnky dávnych ľudí, artefakty zo starých hrobiek, osobné veci, ktoré si ľudia pred tisíc rokmi vzali do svojich sarkofágov a mnoho ďalších zaujímavostí.Každý návštevník dostane pri návšteve hlasového sprievodcu audio-guide, ktorý mu poskytne ďalší zaujímavý a pútavý výklad. Vstupenky na výstavu možno zakúpiť na oficiálnych stránkach výstavy www.mumiesveta.cz.Viac informácií na: www.mumiesveta.cz