Výstava Návrat ku koreňom približuje vysťahovalectvo do Ameriky

Myjava 12. júla (TASR) – Problematiku vysťahovalectva československých občanov do Spojených štátov amerických v 20. a 30. rokoch minulého storočia prináša výstava Návrat ku koreňom v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád v Myjave.Ako informoval kustód múzea Dávid Camacho, výstava zachytáva osobný príbeh Edwarda Johna Konečníka, zaraďujúceho sa k prvej generácii amerických Slovákov. Záujemcovia si výstavu môžu pozrieť až do 10. novembra.priblížil Camacho.Rodinná výchova podľa neho ovplyvnila Konečníka aj vo výbere svojich záujmov, medzi ktoré patrí aj slovenská ľudová hudba a folkloristika. Už v detstve vynikal v hre na harmoniku. Táto záľuba ho priviedla aj k výberu profesie. Po absolvovaní základného vzdelania pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na High School of Music and Art v New Yorku. Láska k hudbe a vrúcny vzťah k slovenčine ako aj profesia učiteľa hudby ho priviedli k tomu, že sa začal venovať spracovaniu a úprave slovenských piesní.Edward John Konečník navštívil krajinu svojich predkov prvýkrát v roku 1960. Navštívili svojich príbuzných ale aj Myjavu, kde mal príležitosť zahrať si so Samkom Dudíkom. Druhá možnosť navštíviť Slovensko sa Edymu naskytla v roku 1984. Dostal pozvanie od Matice slovenskej na Folklórne slávnosti v Detve, kde mal príležitosť, predstaviť sa krátkym programom. Následne sa vracia na Slovensko aj v rokoch 1985 a 1988 na pozvanie Matice slovenskej.V New Jersey organizuje E. J. Konečník pravidelne Festival slovenského dedičstva pre všetkých Slovákov žijúcich v Amerike. V rámci programu sú vždy pozvané aj umelecké súbory zo Slovenska. Je tiež zakladajúcim členom organizácie Slovunion – Národná únia Slovákov, ktorá začala svoju činnosť 21. januára 1990.