Výstava odhaľujúca tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition

Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (OTS) - Táto edukatívna expozícia ponúkne viac ako 20 celotelových a k tomu stovky exponátov, ktoré pochádzajú zo skutočných ľudských tiel. Jej rozloha presiahne viac 2000 m²ako 2000 m² a bude rozložená v 12 galériách, ktoré budú jednotlivo predstavovať fungovanie ľudského organizmu. Pripravená je aj interaktívna časť, v ktorej si vyskúšate resuscitáciu, či odhalenie zákernej choroby.Výstava Body The Exhibition je ojedinelá svojou veľkosťou a počtom exponátov. Unikátna výstava, ktorá predstavuje kompletné fungovanie ľudského tela na exponátoch pochádzajúcich zo skutočných ľudských tiel, príde do Bratislavy vo veľkosti, ktorá tu nikdy predtým nebola. Návštevník bude mať možnosť vidieť ľudské telá v mnohých pozíciách, ktoré ilustrujú fungovanie jednotlivých telesných systémov, orgánov i pohybového ústrojenstva. Okrem celotelových exponátov výstava sľubuje taktiež stovky detailných exponátov jednotlivých orgánov a častí tela. Veľkú pozornosť bude určite pútať porovnávanie chorých a zdravých orgánov.povedala k výstavez usporiadateľskej agentúry JVS Group.Výstava pochádza z dielne amerických producentov, ktorí ju presťahujú do Bratislavy z Prahy. Na svete neexistuje nič presnejšieho a vernejšieho ako Body The Exhibition. Všetky exponáty pochádzajú od dobrovoľných darcov - teda z reálnych ľudí.doplnila k výstaveCelá expozícia vznikla v laboratóriách popredných svetových anatómov. Jednotlivé časti tiel prešli procesom plastinácie, pri ktorej je telová tekutina nahradená silikónom. Práca na celotelových exponátoch je veľmi náročná a často trvá viac ako jeden rok. Medzi exponátmi, ktoré budú do Bratislavy privezené, je po prvýkrát exponát najväčšieho orgánu ľudského tela, ktorým je ľudská koža, kostrový systém, svalstvo, nervový systém vrátane mnohých detailov mozgu, pohlavné orgány, vývoj ľudského plodu, ale aj ukážka obličky s obličkovými kameňmi, pečeň napadnutá rakovinou a mnoho iných zaujímavých exponátov.Úvod výstavy bude patriť histórii medicíny a lekárstvu. JVS GROUP pripravuje aj časť expozície venovanú slovenským úspechom vo svetovej medicíne a výskumu.Návštevníci sa sami zapoja v interaktívnej časti, kde si názorne vyskúšajú prvú pomoc alebo budú môcť skúsiť nahmatať rakovinový nádor na pripravenom trenažéri.Viac informácií o výstave na webovej stránke: http://www.bodyexhibition.sk alebo infolinka +421 918 117 118.