Výstava Podzemné bohatstvo Oravy predstaví prvky neživej prírody

Na snímke Brestovská jaskyna v Západných Tatrách, ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Dolný Kubín 25. októbra (TASR) - Vzorky minerálov, hornín, kostrové nálezy z jaskýň či informácie o prvej a jedinej zo sprístupnených jaskýň na Orave. To všetko prinesie výstava pod názvom Podzemné bohatstvo Oravy, ktorá bude otvorená 30. októbra a potrvá do 3. decembra.uviedol pre TASR manažér propagácie Oravského múzea Martin Farbák s tým, žeDoplnil, že v rámci svojich hlavných úloh plní múzeum úlohu dokumentovania prírody a spoločnosti v regióne Orava. Podľa jeho slov sú to úlohy, ktoré zabezpečujú najmä odborní pracovníci v oblasti histórie, archeológie, etnografie, literárnych a prírodných vied.vysvetlil.Okrem základnej charakteristiky geologických pomerov regiónu sa návštevníci môžu oboznámiť s oblasťami činnosti človeka, ktoré boli spojené s využívaním prírodného bohatstva, povedal manažér propagácie.doplnil.Výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy.ozrejmil manažér propagácie.uzavrel Farbák. Zapožičala ju Oblastná skupina Orava, člen Slovenskej speleologickej spoločnosti.