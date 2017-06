Výstava predstavuje prácu pokračovateľa drotárskej tradície L. Fapša

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Martin 18. júna (TASR) - Vyzretú prácu pokračovateľa drotárskej tradície na Slovensku predstavuje výstava Ladislav Fapšo – Príbeh drotára, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) so sídlom v Martine.Autorova práca so železným drôtom podľa nej spája starootcovské drotárske tradície s úsilím o uplatnenie dnešných estetických noriem.uviedla Daša Ferklová zo SNM v Martine.Súčasťou výstavy je i malé ohliadnutie sa za tvorbou starých drotárskych majstrov prostredníctvom ukážky pôvodného vybavenia drotárskych dielní a originálnych drotárskych výrobkov. V rámci svojej zberateľskej činnosti ich autor sústredil vo svojej súkromnej zbierke, ktorá patrí k ojedinelým kolekciám drotárskych artefaktov na Slovensku, doplnila Ferklová.dodala.Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 22. júna v Etnografickom múzeu SNM v Martine. Verejnosť si ju následne môže pozrieť v priestoroch martinského SNM do 5. novembra.