Výstava prezrádza odvážnych Poliakov, ktorí ukrývali Židov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Tragické príbehy rodín z poľskej obce Markowa v období holokaustu dokumentuje výstava Samaritáni z Markowej v Univerzitnej knižnici Bratislava (UKB). Je to autentické svedectvo rodiny Ulmovcov a ďalších z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré Nemci zavraždili za ukrývanie Židov.Expozícia na 20 paneloch približuje obdobie hrôz fašizmu v obci Markowa na juhovýchodnom Poľsku neďaleko slovenských hraníc. Okrem rodinných a ďalších fotografií sú tam rôzne písomné dokumenty. Medzi nimi nemecké oznámenie v poľštine so zoznamom odsúdených na smrť za porušenie okupačného práva poskytnutím pomoci Židom. Návštevník sa dozvie o období strachu v rokoch 1942 až 1944, keď príslušníci nemeckého žandárstva okrem Židov vraždili aj domácich Poliakov. Napriek tejto krutosti a prísnemu zákazu stále boli odvážlivci ukrývajúci Židov. V Markowej sa podarilo zachrániť 21 Židov.Medzi dokumentmi je udelenie vyznamenania Wiktorii a Jozefovi Ulmovcom Spravodlivý medzi národmi (1995), pamätník Ulmovcom odhalený v roku 2004 na 60. výročie spáchanému zločinu zavraždenia niekoľkých rodín. Tiež fotografia, ako pápež František vo Vatikáne posvätil (13.11.2013) základný kameň Múzea rodiny Ulmovcov, ktoré bolo slávnostne otvorené 14. marca 2016. Oficiálne sa volá Múzeum Poliakov zachraňujúcich Židov - Múzeum rodiny Ulmovcov v Markowej.na utorkovej besede k výstave konštatovala riaditeľka múzea Anna Stróż.Podľa nej múzeum predstavujú aj ako vzdelávaciu inštitúciu. Bývajú v ňom aj koncerty a majú viacero projektov. Medzi nimi i v spolupráci s väzňami, aby boli lepšie pripravení pre návrat do normálneho života.Na výstave sa podieľa Poľský inštitút v Bratislave s múzeom v Markowej, na barokovom nádvorí UKB potrvá do 16. júna.