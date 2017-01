Výstava v Lučenci približuje 80 modelov slávnych stavieb sveta

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Lučenec 20. januára (TASR) – Dovedna 80 trojrozmerných puzzle modelov slávnych stavieb z 35 krajín sveta môžu vidieť návštevníci aktuálnej výstavy v obchodnom centre Galéria Lučenec. Ako TASR informovala jeho marketingová koordinátorka Ivana Hukeľová, modely budú vystavené do 3. februára.„Tí, ktorí milujú architektúru, ale i tí, ktorí o pamiatkach doposiaľ len počuli, si môžu zblízka prezrieť sochu Krista Spasiteľa v Riu, Tádž Mahal, Big Ben, Sochu slobody, ale tiež Tower Bridge, Biely dom, Čínsky múr,“ načrtla Hukeľová s tým, že niektoré z nich doplnia cestovateľské zábery fotografa Ľuba Špirka, prezentované formou projekcie. „Návštevníci sa tiež môžu tešiť na zaujímavé fotografie z vtáčej perspektívy, na ktorých je okrem iného zachytený aj New York City či Manhattan,“ avizovala.Výstavu modelov doplní v nedeľu 22. januára súťaž v stavaní puzzle. „Zapojiť sa do nej môžu nielen deti, ale aj celé rodiny. Začiatok podujatia je plánovaný na 15.00 h a súťažiť sa bude o zaujímavé ceny,“ zakončila marketingová koordinátorka.