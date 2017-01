Výstava v lučeneckej Galérii ponúka 80 unikátnych stavieb sveta

Big Ben Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lučenec 21. januára (TASR) - Kto ešte nevidel egyptské pyramídy či Tádž Mahal, nemusí čakať na letnú dovolenku. V lučeneckom centre Galéria až do 3. februára môže počas týchto mrazivých dní "vycestovať" do 35 krajín sveta, aby spoznal krásu a tajomstvá 80 najznámejších stavieb. Na návštevníkov totiž čaká unikátna výstava 3D puzzle modelov, ktorú v nedeľu (22. 1.) o 15.00 h osvieži súťaž v stavaní puzzle. Zapojiť do nej sa môžu celé rodiny.V Galérii návštevníci uvidia tiež Sochu Krista Spasiteľa v Riu, londýnsky Big Ben, Sochu slobody, Tower Bridge, americký Biely dom alebo Čínsky múr. Niektoré modely dopĺňajú cestovateľské zábery fotografa Ľuba Špirka prezentované formou projekcie. Návštevníci sa môžu tešiť i na zaujímavé fotografie z vtáčej perspektívy, na ktorých je zachytený New York City či Manhattan.pozýva Angelika Almaiová, marketingový manažér centra Galéria Lučenec.