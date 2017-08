Výstava Wellness hovorí o fyzickom a duševnom zdraví dnešného človeka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nové Zámky 1. augusta (TASR) - Výstava Jaroslava Košša s názvom Wellness, ktorá hovorí o fyzickom a najmä duševnom zdraví súčasného človeka, prebieha v týchto dňoch v Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni v Nových Zámkoch. Ako TASR informoval autor výstavy, prezentovaná je spolu s ďalšími jeho projektmi ako bilancia k jeho 60. narodeninám.Podľa jeho ďalších slov dnes už široký význam pojmu wellness so všetkými jeho definíciami zodpovedá obsahu samotnej výstavy.povedal Košš.Výstava je komponovaná ako celistvý útvar, vnímaný divákom z pozície plavca vo wellness bazéne, kde sa pohybuje či pláva ľubovoľným smerom, aký návštevníkovi umožnia iní plavci v bazéne.dodal autor výstavy.Košš sa považuje za multimediálneho tvorcu s presahmi do čohokoľvek, čo považuje za potrebné a adekvátne k svojim vyjadreniam použiť.poznamenal Košš.dodal.Výstava potrvá do 13. augusta.