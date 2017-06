Výstavba najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku finišuje

Ilustračná snímka Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Banská Bystrica 14. júna (TASR) – Výstavba najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku v Banskej Bystrici finišuje. Termín otvorenia Terminal Shopping Center, hybridnej stanice, ktorá má obchodnú a dopravnú časť, čo je v zahraničí bežné, je september tohto roka. Konštatoval to dnes pred médiami priamo na stavbe investor a spolumajiteľ spoločnosti Primum Ivan Hlaváček.Priznal, že v poslednom čase sa vyskytli problémy u generálneho dodávateľa stavby, ktorý nestíhal termíny a nepoprel ani to, čo sa šírilo medzi Banskobystričanmi, že niektoré firmy a robotníci nedostali od neho zaplatené.vysvetlil Hlaváček.Podľa neho prevzatie vedenia stavby im zaručí, že nedôjde k žiadnemu sklzu a septembrový termín sa dodrží.dodal Hlaváček. Od júla by mali byť priestory v nákupnej časti už v rukách nájomcov, ktorí ich začnú vybavovať a postupne zariaďovať.Hoci zvnútra stanice vidno, ako sa práce pohli, pri pohľade zvonka verejnosť pochybuje o tom, že sa septembrový termín stihne.reagoval Hlaváček pre TASR.Autobusové nádražie bude mať 19 nástupísk pre diaľkovú a prímestskú dopravu, ako aj MHD. Z obchodnej časti sa tam cestujúci dostanú eskalátorom. Najmodernejšie komunikačné systémy stanice budú prepojené s vlakovým terminálom.Po skolaudovaní stavby mesto Banská Bystrica odkúpi jej dopravnú časť. Mesto chce mať totiž kontrolu nad takým strategickým miestom, akým je autobusová stanica.Podľa riaditeľa spoločnosti Primum Michala Milatu, na 13.000 štvorcových metroch predajnej plochy v obchodnej časti nad nádražím bude 40 prevádzok. Svoje služby tam ponúknu spoločnosti z oblasti potravín, občerstvenia, drogérie, odevov, obuvi, elektra či hračkárstva. Niektoré značky otvoria v Banskej Bystrici svoje prvé prevádzky.dodal Milata.