Výstavba najväčšej mešity na severe Talianska je otázna

Miláno 10. októbra (TASR) - Plánovaná výstavba najväčšej mešity na severe Talianska v Sesto San Giovanni neďaleko Milána je otázna. Mesto totiž stiahlo stavebné povolenie pre tento objekt so zdôvodnením, že Islamské kultúrne centrum, ktoré by malo výstavbu financovať, nesplnilo viacero dohodnutých záväzkov.Informovali o tom dnes zdroje z obecnej rady.Mešita s kapacitou 4000 miest mala vyrásť v niekdajšom priemyselnom areáli satelitného mesta pri Miláne. Sesto San Giovanni sa do spravodajstva svetových médií dostalo, keď tam talianski policajti krátko pred vianočnými sviatkami 2016 pri rutinnej kontrole zastrelili Tunisana Anisa Amriho, medzinárodne hľadaného atentátnika z vianočného trhu v Berlíne.Moslimská komunita sa zaviazala, že sa sama postará o obnovu priemyselnej lokality, v ktorej mala vyrásť mešita, nesplnila si však viacero finančných záväzkov, uviedol starosta Roberto Di Stefano. Súčasná stredopravá koalícia, ktorá prevzala vedenie tradične ľavicového mestečka po ostatných komunálnych voľbách, je dlhodobo odporcom výstavby mešity.