Výstavba štadióna AS Trenčín presťahuje mužstvo do Myjavy

Bratislava 12. apríla (TASR) - Výstavba nového futbalového štadióna AS Trenčín na Sihoti sa dostáva z prípravnej fázy týkajúcej sa zemných prác do etapy samotnej stavby. Klub AS Trenčín musel s blížiacim sa zvýšeným stavebným ruchom spojeným s výstavbou novej hlavnej tribúny rokovať a rozhodnúť o dočasnom odchode zo súčasného štadióna.uviedol dvojnásobný slovenský majster v oficiálnom komuniké na jeho webe.píše sa v klubovom stanovisku.