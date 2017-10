Výstavba útulku v Rimavskej Sobote získala reálnejšiu podobu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Rimavská Sobota 30. októbra (TASR) – Výstavba útulku pre zvieratá v Rimavskej Sobote, ktorú odsúhlasili mestskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí, nadobúda reálnejšie kontúry. Ako TASR informovala Beáta Jagošová, predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Šťastné labky, ktoré má v spolupráci s mestom útulok vybudovať a prevádzkovať, v súčasnosti pripravujú konečné znenie príslušnej zmluvy.„Po júnovom zasadnutí sme čakali na návrh zmluvy, ktorý nám bol doručený až 20. septembra. Počas tých troch mesiacov sme sa boli niekoľkokrát osobne informovať na mestskom úrade, kde to viazne,“ uviedla Jagošová s tým, že 19. októbra sa nakoniec stretli s primátorom Jozefom Šimkom, kde zmluvu prerokovali a doplnili. „Pridali sme do nej vybudovanie kanalizácie a tiež vyčistenie pozemku. Nápomocné majú byť Technické služby mesta,“ dodala.Doplnenú zmluvu by podľa jej slov mali od mesta dostať do 15. novembra. „Následne sa prípadne ešte doplní či upraví a podpíše. Potom máme predložiť projektovú dokumentáciu a mesto vydá stavebné povolenie,“ načrtla predsedníčka OZ, podľa ktorej po tejto procedúre môžu začať stavebné práce na výstavbe útulku.Na základe prijatého uznesenia poslancov poskytne samospráva OZ Šťastné labky bezplatne pozemok v miestnej časti Včelinec, kde bude útulok stáť. Navyše k nemu vybuduje aj inžinierske siete a počas troch rokov bude združeniu ročne platiť sumu 8000 eur, ktoré poputujú na výstavbu útulku. Po jeho dokončení bude každý rok prispievať na plat jedného zamestnanca sumou 7200 eur a na prevádzku útulku 16.000 eur.