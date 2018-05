Výstavba vážnice v Dvoriankach je zatiaľ v nedohľadne, obchvat nebude

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Dvorianky 3. mája (TASR) - Obyvateľov obce Dvorianky v okrese Trebišov, ktorou prechádza cesta I/79, dlhodobo trápi hluk a vibrácie od prechádzajúcich kamiónov. Situáciu malo riešiť viacero sľubovaných projektov. Dosiaľ sa realizovali len minuloročná pokládka nízkohlučného asfaltu na časti cesty a spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce v smere od Hriadok. Na druhú etapu tohto projektu s výmenou zvyšného asfaltového koberca na Hlavnej ulici zatiaľ nie sú financie.uviedla pre TASR hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Podľa informácie z ministerstva dopravy rezort komunikuje s ministerstvom financií o možnosti zvýšenia finančných prostriedkov pre SSC.Cesta I/79 vedúca centrom Dvorianok je využívaná na kamiónový tranzit medzi Poľskom a Maďarskom. Nezodpovední vodiči často nerešpektujú obmedzenie rýchlosti, problémom je aj preťaženosť vozidiel, čo má negatívne dôsledky na obyvateľov z blízkych rodinných domov.Očakávané zlepšenie situácie v Dvoriankach mal priniesť projekt výstavby vážnice. Systém nepretržitého monitoringu dopravy s identifikáciou vozidiel, ktoré prekračujú povolenú hmotnosť či rýchlosť, mal byť hotový 15. decembra 2017. K podpisu zmluvy medzi SSC a úspešným uchádzačom z verejného obstarávania však nedošlo pre chýbajúce financie. Na otázku, či bude projekt realizovaný tento rok, odpovedala hovorkyňa SSC:Najlepším riešením pre obec by bola výstavbu obchvatu. Ten sľuboval v roku 2015 vtedajší minister dopravy Ján Počiatek. Projekt sa mal podľa v tom čase stanovených termínov realizovať do augusta 2023. Následne však opodstatnenosť obchvatu posudzovala štúdia realizovateľnosti týkajúca sa celého cestného ťahu I/79. Ako uviedol rezort dopravy, podľa jej záverov z minulého roka "výstavba nie je opodstatnená z dôvodu nesplnenia kritérií ekonomickej návratnosti".Uznesením z roku 2015 zadala vláda SR ministrovi dopravy úlohu zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79 vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel.uviedol pre TASR odbor komunikácie MDV SR. V rámci vykonaných opatrení na zmiernenie hluku uvádza rezort aj použitie nízkohlučného asfaltu v Dvoriankach.Miestny aktivista a predseda petičného výboru Dvorianky Ján Vitkovič pripomína, že špeciálny asfalt bol položený iba na úseku 300 metrov, zvyšných 800 metrov v rámci druhej etapy projektu nebolo dokončených. Doterajšie kroky považuje za nedostačujúce pre riešenie zníženej kvality života obyvateľov v obci. Občasné mobilné váženie kamiónov na cestnom ťahu nie je podľa neho riešením a je nutné realizovať výstavbu vážnice.Vládny kabinet bude v piatok (4.5.) zasadať v Trebišove, kde sa bude venovať realizácii akčného plánu rozvoja okresu.konštatoval Vitkovič.