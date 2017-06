Výstavbu autobusovej stanice v Bratislave začnú asi koncom leta

Na ilustračnej fotografii je autobusová stanica Nivy v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. júna (TASR) - Výstavba novej autobusovej stanice v bratislavskom Ružinove, v lokalite Nivy, sa od júla tohto roka nezačne. Developera HB Reavis totiž zastihli komplikácie v povoľovacom procese v rámci stavby dočasnej stanice na Bottovej ulici.uviedla dnes hovorkyňa developera Martina Jamrichová.Na výstavbu novej autobusovej stanice už má developer právoplatné stavebné povolenie, musí však zabezpečiť presun súčasnej stanice do náhradných priestorov bývalého centra Bottova. Dočasná stanica má podľa HB Reavis plnohodnotne nahradiť funkciu tej súčasnej na Mlynských nivách. Developer deklaruje aj adekvátny počet nástupíšť i kvalitné služby.podotkla Jamrichová.HB Reavis už v máji spustil výstavbu projektu Stanica Nivy, ktorý má celkovo stáť 345 miliónov eur. Ako prvú začal budovať administratívnu vežu Nivy Tower. Do obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí plánuje investovať 24 miliónov eur.Developer totiž chystá kompletnú obnovu ulice Mlynské nivy. Naďalej však rieši s dotknutými úradmi jej uzavretie pre dopravu v rôznych časových rámcoch. Uvažuje sa nad kompletným uzavretím pre dopravu s odhadom na 14 mesiacov alebo nad postupnými obmedzovaniami dopravy v rozsahu 36 mesiacov.uviedla hovorkyňa developera.Investor sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície, ktorého súčasťou je aj návrh dopravného odľahčenia zóny a širšieho okolia. Štatút môže podľa HB Reavis priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. O udelenie štatútu žiadal pre skupinu projektov v zóne Nivy a v Petržalke.ur," spresnila Jamrichová.Na rozhodnutie štátu developer stále ešte čaká. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v máji pre TASR uviedol, že štát sa k tejto žiadosti vyjadrí do konca júna.Za doplnkové dopravné riešenie považuje HB Reavis vybudovanie lanovky cez Dunaj, ktorá by spojila lokalitu Nivy s mestskou časťou Petržalka. Podľa odhadov by jej vybudovanie malo stáť okolo 50 miliónov eur. Developer navrhuje aj vybudovanie veľkokapacitného parkovacieho domu za 30 miliónov eur v Petržalke, ktorý by bol napojený na lanovku. Či sa do týchto projektov investor napokon pustí, ukáže podľa neho až stanovisko štátu k jeho žiadosti o udelenie štatútu významnej investície.