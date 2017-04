Výstavbu náhradných bytov v Dúbravke mesto nezastaví

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) – Hlavné mesto nezastaví výstavbu 68 náhradných nájomných bytov v mestskej časti Dúbravka, v lokalite Pri kríži. Hoci o to koncom marca požiadali bratislavskí poslanci primátora Iva Nesrovnala, ten uznesenie nepodpísal. Jeho veto však dnes mestské zastupiteľstvo neprelomilo a tak výstavba, proti ktorej protestuje mestská časť a niektorí Dúbravčania, naďalej pokračuje.Mestská poslankyňa Zdenka Zaťovičová, ktorá o prelomenie veta mestské zastupiteľstvo žiadala, je z konečného rozhodnutia poslancov sklamaná.priblížila.Mestská časť Dúbravka sa pred niekoľkými týždňami obrátila aj na Okresný súd Bratislava IV so žiadosťou o pozastavenie všetkých stavebných i výrubových prác. Taktiež požiadala, aby súd rozhodol, či je v práve mesto, alebo mestská časť. "Každým dňom by malo prísť súdne rozhodnutie. My sme už avizovali, že budeme akceptovať toto rozhodnutie," podotkla poslankyňa. Stavebník podľa jej slov už priniesol na miesto výstavby aj bagre a pripravuje sa na výkopové práce. Zaťovičová však upozorňuje, že mal dodať doklady k analýzy pôdy, pretože sú podľa nej s ňou problémy. "" uviedla poslankyňa.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v polovici apríla uviedol, že výstavbu náhradných bytov v Dúbravke nebrzdí žiadny vecný problém, len záujem určitej skupiny ľudí, ktorým nevyhovuje verejnoprospešný projekt." uviedol Nesrovnal. Výstavba náhradných nájomných bytov prinesie podľa hlavného mesta prospech nielen pre nájomníkov reštituovaných bytov, ale má zlepšiť život Dúbravčanov v danej lokalite. Vedeniu mestskej časti magistrát ponúkol, že k pôvodným 30 miestam, ktoré na dočasné parkovanie vytvorilo, pribudne ešte jedna odstavná plocha s ďalšími 70 miestami. Vybudovať tam chce aj park a trvalé parkovisko so 181 miestami.V prípade tunajšej pôdy mesto posudzovalo dosahy existencie skládky v rámci projektovania a následne v procese stavebného povoľovania. "," tvrdí mesto.Bratislavská Dúbravka v otázke výstavby náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži naďalej zotrváva na podmienke najskôr vyriešiť zeleň a vybudovať parkovisko pre autá, ktoré doteraz stáli na mieste začatej výstavby. V prípade ponuky magistrátu ohľadom parkovania podľa mestskej časti k žiadnej dohode nedošlo a Dúbravka stále trvá na tom, aby sa tu nestavalo. V marci starosta Dúbravky Martin Zaťovič pripomenul, že v januári mestskí poslanci schválili zverenie dotknutých pozemkov Pri kríži mestskej časti Dúbravka s tým, že sa tu nesmú postaviť náhradné nájomné byty. Primátor toto uznesenie nepodpísal, vo februári však zastupiteľstvo jeho veto prelomilo.