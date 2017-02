Výstavou Tajomstvo remesla otvorili 14. Zimné slávnosti Hornonitria

Na snímke práce Tibora Bartoša 5. februára 2017. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Nitrianske Pravno 5. februára (TASR) – Otvorením výstavy Tajomstvo remesla v priestoroch Obecného úradu v Nitrianskom Pravne sa v sobotu (4. 2.) začali 14. Zimné slávnosti Hornonitria, širokospektrálneho podujatia, ktoré v regióne prievidzského okresu potrvá do 4. marca. Organizuje ho Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi, Občianske združenie Hornonitrie a obce Pravnianskej doliny.Na výstave sa prezentujú svojou tvorbou ľudoví remeselníci, čipkárka Božena Tomanová (1945) z Poruby a drotársky majster Tibor Bartoš (1956) z Nedožier–Brezian.informovala organizátorka výstavy Bibiána Šimová z RKC.Tibor Bartoš vyštudoval odbor konštrukcia a tvorba nábytku na Strednej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Už vtedy získal vzťah k umeniu a musel si osvojiť rôzne remeselné zručnosti pri kombinácii dreva a kovu. Do tajomstva drotárstva ho zasvätil popredný slovenský znalec tohto remesla Ladislav Fapšo na jednom zo školení, na ktorom sa Tibor cielene zúčastnil. Možnosti využitia drôtu na výrobu predmetov každodennej potreby mu učarovali. Objavil však aj umelecké spracovanie drôtu.prezradil Bartoš.Výstava potrvá do 10. februára.