Výstavu Party v dome umenia v Piešťanoch venovali Štefanovi Nosáľovi

Na archívnej snímke zaslúžilý umelec Štefan Nosáľ. Foto: TASR - Magda Borodáčová Foto: TASR - Magda Borodáčová

Piešťany 2. novembra (TASR) – Pamiatke nedávno zosnulého dlhoročného umeleckého šéfa a choreografa Lúčnice Štefana Nosáľa je venovaná výstava Party. Od štvrtka si ju môžu záujemcovia pozrieť v Dome umenia v Piešťanoch, ktorý je organizačne začlenený pod Umelecký súbor Lúčnica. Ide o kolekciu 33 obrazov, na ktorých sú už takmer zaniknuté party a vence z celého Slovenska.Trojročný projekt dvojice mladých slovenských fotografov tvoriacich pod značkou LSZ Photography - Ľubomíra Saba a Zuzany Sénášiovej, umeleckej maliarky Sarah I. Avni a etnologičky Kataríny Chabrečekovej sa po prezentáciách v New Yorku a Ottawe vracia na Slovensko.uviedli autori.Parta sa v minulosti nosila ako ozdobná čelenka, ktorá bola znakom dospelého slobodného dievčaťa. Základ party bol pás lepenky stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ten bol doplnený našitými korálkami, bortňami či kovovými čipkami. Súčasťou boli viaceré stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli okolo tváre alebo dolu chrbtom. V 19. storočí bola parta súčasťou sviatočnej alebo obradovej úpravy hlavy dospelých dievčat.Chabrečeková, ktorá sa stala odbornou konzultantkou projektu, uviedla, žeVýber fotomodeliek podľa nej nebol jednoduchý.vysvetľuje. Na obrazoch pózuje napríklad Mirka Partlová, Mária Trošková, Diana Hágerová, Lujza Straková či Barbora Švidraňová. Najvzácnejším kúskom je parta z Veľkého Lomu.Umelecky nafotené fotografie dotvorili ručne maľovanými ornamentmi na tvár Andrea Ľubocká a Patrik Raga. Vytlačeným fotografiám na plátno vdýchla finálnu podobu maliarka Sarah I. Avni, ktorá technikou akrylovej maľby vytvorila pozadie obrazov vychádzajúce z ľudových prvkov jednotlivých dedín a regiónov zmapovaných párt.Výsledkom sú diela reprezentujúce hojnosť a rôznorodosť slovenského ľudového dedičstva. Slávnostná vernisáž bude o týždeň po otvorení, 10. novembra, výstava potrvá do konca januára 2018. Vždy jeden víkend v mesiaci sa uskutoční deň s autormi.