Výstavy Kam po strednej a Kam na vysokú sa uskutočnia v 6 mestách

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Prezentačné výstavy Kam po strednej a Kam na vysokú, ktoré sa uskutočnia v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach, priblížia žiakom stredných škôl možnosti, ktoré ich čakajú po skončení štúdia.vysvetlil Igor Holéczy z Národného kariérneho centra, ktoré výstavy realizuje. Počas podujatia sa predstavia desiatky firiem, zamestnávateľov a v každom meste sa predstaví aj okolo 20-30 vysokých škôl.Jobfair je podľa organizátorov miestom, kde by sa mali stretnúť stredoškoláci so zamestnávateľmi. Výhodou podľa nich je aj nápad prepojiť zamestnávateľov a vysoké školy. Ich zástupcovia budú v diskusiách hovoriť so študentmi o praktických veciach. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium zistia, v akých firmách sa zvyčajne absolventi zamestnávajú, aká je v reálnej praxi perspektíva odboru, nad ktorým uvažujú i aké je finančné ohodnotenie. Vyhľadávané sú tiež informácie o uplatnení v podnikoch už počas štúdia formou stáže aj brigád.Podujatia budú trvať od 30. januára do 8. februára. Prvá dvojvýstava bude v utorok 30. januára v trnavskej mestskej športovej hale a posledná 8. februára v Dome Techniky v Košiciach. V Banskej Bystrici sa uskutoční len výstava Kam na vysokú.