Výstavy predstavia možnosti kvalitnejšieho života pre postihnutých

Bratislava 5. októbra (TASR) - Výstavy Slovmedica a Non-Handicap, ktoré sa dnes začali v bratislavskej Inchebe, prezentujú možnosti kvalitnejšieho života pre ľudí s postihnutím.Tento rok sa takmer 90 % expozícií sústreďuje na pomôcky pre ľudí s telesným postihnutím. Výrazný priestor majú vozíky, ortézy, zdvíhacie plošiny, výťahy, schodolezy, ale aj rôzne doplnky výživy, diagnostické prístroje, postele či matrace.Dvojica podujatí prináša tiež prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a široké spektrum špecializovaných predmetov dennej potreby pre telesne postihnutých. Tie najlepšie exponáty zabojujú o cenu Zlatá Incheba.Cieľom podujatí je okrem ponuky produktov aj vytvorenie priestoru pre špecialistov, ktorí získavajú nové poznatky a vedomosti o novinkách z rôznych odvetví zdravotníctva.Dnešné popoludnie bude patriť konferencii o aktuálnom stave a perspektívach uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorú organizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Priestor na výstavisku dostali aj Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, výrobcovia ortopedických pomôcok, magnetoterapeutické prístroje, matrace, lasery či fyzioterapeutické pomôcky.Organizátori v spolupráci s občianskym združením Národná platforma proti bariéram pre zdravotne postihnutých ľudí a ich sprievodcov zabezpečili pre návštevníkov s ťažkým zdravotným postihnutím bezplatnú dopravu do Bratislavy. Do dvoch vlakov budú v sobotu 7. októbra mimoriadne radené vozne určené pre cestujúcich ŤZP. Pôjde o trasy Košice - Žilina - Bratislava, R 600 MILA SEDITA s odchodom z Košíc o 4.08 h a Banská Bystrica - Levice - Bratislava, R 832 s odchodom z Banskej Bystrice o 6.35 h. Nástup bude pritom možný vo všetkých staniciach.Výstavy Slovmedica a Non-handicap sú otvorené od 5. do 7. októbra od 10.00 h do 18.00 h. Držitelia preukazov ŤZP majú vstup na výstavy aj so sprievodom bezplatne.