VÝSTRAHA: Na Slovensku môžu byť aj dnes v noci prízemné mrazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Prízemné mrazy sa aj dnes v noci môžu objaviť na takmer celom Slovensku. Upozorňuje na ne Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Platiť má od 22.00 h do rána 6.00 h. Teploty sa môžu ojedinele pohybovať od nula do mínus päť stupňov Celzia.SHMÚ varuje aj pred možnosťou vzniku povodní z trvalých dažďov. Výstrahu prvého stupňa vydal pre Skalicu, Senicu, Nové Zámky-juh, Galantu, Šaľu, Hlohovec.Výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím a prekročením stupňov povodňovej aktivity očakáva SHMÚ v týchto oblastiach v súvislosti so spadnutými zrážkami v českom povodí Moravy, v povodí horného Váhu, a vzhľadom na predchádzajúce výdatné zrážky v povodí Hrona.Výstraha prvého stupňa je aj pre Tvrdošín a Dolný Kubín.informuje SHMÚ na svojom webe. Pri poklese vodných stavov sú aj toky v okrese Liptovský Mikuláš.SHMÚ pripomína, že prvý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Tento jav sa môže vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka.