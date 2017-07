Výstraha pre búrkami pretrváva aj na začiatku nového týždňa

Výstraha SHMÚ pred búrkami. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Letné búrky sprevádzané krupobitím predstavujú hrozbu aj prvých dvoch dňoch nového týždňa, a to na celom Slovensku. Pre celé územie krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred búrkami prvého stupňa.Počas trvania výstrahy, od pondelkového (24.7.) predpoludnia až do utorkovej (25.7.) noci, očakávajú meteorológovia výskyt niekoľkých intenzívnych búrok, prechodne aj trvalejšieho intenzívneho dažďa, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť ojedinele 50 až 80 milimetrov. Ako sprievodný jav pri búrkach spomínajú tiež nárazový vietor s rýchlosťou 65 - 85 kilometrov za hodinu.konštatujú odborníci na webe SHMÚ.Dnes silné búrky vyčíňali na Spiši, Šariši či Zemplíne, výstrahu druhého stupňa však meteorológovia vydali aj pre lokality na Horehroní či Gemeri.Po silnej búrke, ktorá sa prehnala Prešovom, vyhlásili v meste o 16.00 h mimoriadnu situáciu. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová, z dôvodu silnej veternej smršte strhlo, resp. poškodilo na viacerých rodinných domoch a verejných budovách strechy. Najviac sa to týka ulice Vansovej, Východnej, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších.